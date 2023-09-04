РУСКИ КЕРЕСТУР – На рибалову Еделински, внєдзелю 3. септембра, було орґанизоване змаганє у спортским риболову на фидер. На тим змаганю участвовали 18 учашнїки, а право змаганя мали лєм члени и пионире ЗСР „Коляк” зоз Руского Керестура.

Условия за змаганє були шлїдуюци: могло ше лапац риби лєм на єден циґонь (найлонка мин. 0,25), змаганє тирвало точно 6 годзини, требало вжац мередов и мрежу за рибу (чуварку) и було потребне уплациц котизацию од 2.500 динари, а тиж ше доставало 2 кили єдзеня за риби.

Перше место завжал Стефан Бранкович хтори влапел 50 килоґрами и 870 ґрами риби, друге место завжал Слободан Станкович хтори влапел 36 килоґрами и 560 ґрами риби, треце место завжал Дарко Чернок хтори влапел 35 килоґрами и 270 ґрами риби, док штварте место завжал Гарвильчак Владо хтори влапел 28 килоґрами и 645 ґрами риби.

Були обезпечени награди за перши штири места.

На змаганю у спортским риболову, вкупно влапене 400 килоґрами риби, цо по словох єдного з орґанизаторох Мирка Фекете то мало, понеже прешлого року влапене аж 1 тона. Вкупно влапене 195 фалати риби, а просекова чежина риби виношела коло 2 килоґрами.

После законченого змаганя у спортским риболову на фидер, друженє ше предлужело у погосцительним обєкту на Лонґове дзе и уручени награди за перши штири места.

Орґанизатор того змаганя Здруженє спортских рибарох Коляк зоз Руского Керестура.