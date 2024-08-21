РутенпресСпортТексти

Ище ютре ше мож приявиц на змаганє у вареню рибового котлїка

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 4 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїка будзе отримане на соботу, 24. авґуста на рускокерестурским базену, котизация виноши 4.000 динари, а екипи мож приявиц по штварток, 22. авґуст.

Место отримованя змаганя на базену, а план таки же би ше змагателє позберали од 14:30 годзин, кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу.

По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 18 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 19 годзин заплановане преглашованє побиднїкох и додзельованє наградох за перши три места.

Орґанизаторе з тей нагоди обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє и бутан на хторим буду вариц.

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ, а заинтересовани ше можу приявиц по штварток на число телефона 060/703-7944.

Число екипох огранїчене.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Од нєшка билборди зоз успишнима школярами буду на...

Перша порада коло Централней преслави Националного швета Руснацох

Єдна особа перишираз дала крев

Найчежши паприґи зоз Надьовей фамелиї (фото+видео)

Єдзенє було наисце смачне