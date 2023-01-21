Змаганє зоз сербского язика як нємацеринского

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 20. януара прейґ Зум платформи, отримана схадзка членох Националних совитох и їх Одборох за образованє, хтору зволала координаторка Одбору за образованє совиту словацкей националней меншини Светлана Золнянова, а бешедовало ше о орґанизованю змаганя зоз сербского язика як нємацеринского у школох у Сербиї.

Спред Националного совиту Руснацох (НСР) на схадзки участвовала Олена Папуґа, як членїца Одбору за образованє НСР у прешлим зволаню и члєнїца терашнього зволаня НСР.

Од Папуґовей дознаваме же Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою до Календара смотрох и змаганьох за школярох основних и стреднїх школох за школски 2022/23. школски рок положело и змаганє зоз сербского як нємацеринского за школярох седмих и осмих класох, хторе вецей роки нє було орґанизоване.

Змаганя буду орґанизовани за А и Б ґрупу. У А ґрупи школяре хтори ше школую на мацеринским нєславянским язику, а у Б ґрупи школяре хторим мацерински даєден славянски язик.

Тести за змаганє зоз сербского як нємацеринского язика буду правиц Матица сербска, Филозофски факултет Нови Сад ‒ Катедра за сербски як нємацерински язик, Филолоґийни факултет зоз Беоґраду и Координация националних совитох националних маншинох.

Понеже Министерство просвити уж у Календаре змаганьох одредзело же ше школски змаганя маю отримац до 5. марца, а окружни до 26. марца, Национални совити треба же би шлїдуюцого тижня до Координациї националних совитох доявели школи у хторих єст 7. и 8. класи дзе сербски язик нємацерински, як и школи хтори би могли буц домашнї окружного змаганя.

Републичне змаганє будзе отримане 21.мая у Основней школи „Герой Янко Чмелик” у Старей Пазови.