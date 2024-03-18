Змисти за виронаучни и школски дзеци пред початком поста (фото)

ШИД – З нагоди сиропусней соботи, а пред початком поста, паноцец и вироучитель о. Владимир Еделински Миколка у церкви Преображеня Господнього у Шидзе, всоботу, 16. марца служел Службу Божу за виронаучни дзеци зоз Шиду, Беркасова и Бикичу на хторей дознали и прецо ше наволує сиропусна собота и єй значенє.

Потим у Руским доме ше придружели ґу школским дзецом хтори уча руски язик з елементами националней култури при наставнїци Наташи Еделински Миколка у школох у Шидзе, Бикичу, Беркасове и Бачинцох и присуствовали презентациї диґиталних рисункох школярки першей класи Ґимназиї „Петро Кузмяк“, Лани Штранґар зоз Руского Керестура. Вона им представела свойо роботи, а тиж и Ґимназию же би упознала дзеци зоз шидскей општини зоз способом школованя у тей школи.

И з тей нагоди по традициї дзеци достали пампушки, а друженє предлужели зоз маскенбалом и диско музику.