НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох, вчера, 1. марца зняти перши подкаст, хтори реализовал Одбор за информованє Националного совиту Руснацох.

Як и наявене, у першим подкасту бул госц предсидатель Националного совиту Йоаким Рац, а Златко Рамач зоз нїм бешедовал скоро о шицких темох хтори ше одноша на функционованє и надлежносци Националного совиту Руснацох.

Предсидатель Одбору за информованє Златко Рамач, гварел же подкаст будзе обявени у цеку шлїдуюцого тижня. У наиходзацим периодзе госци буду предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач, секретар Таня Арва Планчак, предсидателє других Одборох НСР, редакторе наших медийох и други особи з явного живота Руснацох.

Тонски технїчар на знїманю подкаста бул Йован Живкович.