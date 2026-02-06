Зняти албум шпиванкох „Музични калеидоскоп”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур видала компилацийни албум духовних и жридлових шпиванкох Музични калеидоскоп.
На албуму участвовали: руководителькa ґрупи: Еуфемия Планкош, асистирала Ирина Олеяр, членїци шпивацкей ґрупи: сопран: Мелания Дудаш, Зоя Шанта, Мария Майхер, Мелания Николич, Геленка Надь, Славка Гайдук, Исидора Ґецан, алт: Еуфемия Планкош, Ана Винаї, Ксения Варґа, Мария Стрибер, Ирина Олеяр, Наталия Зазуляк, Лидия Пашо, Саня Еделински.
Знїматель бул инжинєр дизайна звука Йован Живкович, музична продукция: Дарио Братич, зоз финансийну потримовку Мирослава, Миколи Сопка (ЗАД).
Шпиванки мож послухац на тим линку.