Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF) за новембер 2023.

НОВИ САД – Найновши обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), можеце зняц на тим линку.

У списку єст вецей як 160 наслови кнїжкох од 1995. по 2023. рок, а виражени и цени попусту од 30 одсто. Найновши наслови вишли концом новембра 2023. року. Новши дзецински кнїжки маю назначени за котри су возрост наменєни и мена авторох текстох и илустраторох.

Найвецей кнїжки, вецей як трецина (65), вишли за остатнї пейц роки.

У каталоґу наведзени и наслови кнїжкох котри розпредати (прецагнути су), а то дзевец углавним нови видня за дзеци и сликовнїци. Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово”.

Велька уж традицийна акция 30% попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза почала 24 новембра 2023. року и будзе на скоро шицки кнїжки тирвац по 6. януар 2024. року.

Кнїжи НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.