Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (PDF)

НОВИ САД – Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату).

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” мож зняц на тим линку.

У списку єст 188 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2025. рок, а виражени и цени знїжєня до 30 одсто, як и специялни пакет акциї. Остатнї наслови котри вишли концом новембра 2025. року.

Окреме вельке интересованє за сликовнїци и кнїжки за дзеци, а НВУ „Руске слово” порихтала шейсц нови наслови за дзеци:

Ясмина Дюранїн (тексти), Иґор Орсаґ (илустрациї з AI) „Мойо перши слова” (сликовнїца за наймладших, за возрост од 0,5 по 3 роки) – 700,00 дин. (-30% – 490,00 дин.).

Мелания Римар (тексти), Мария Ковачевич (илустрациї) „Смачни лактоки” (сликовнїца приповедкох за возрост од 7 по 12 роки) – 500,00 дин (-30% – 350,00 дин.).

Сашо Палєнкаш (тексти), Яна Варґа (илустрациї) „Шарканї и делфини” (представи за дзеци з кратким приручнїком за пририхтованє представи, за возрост од 7 по 12 роки) – 500,00 дин (-30% – 350,00 дин).

Мирон Будински (тексти), Лара Петкович (илустрациї) „Воденїчка на стриберним потоку” (ревиданє з 1970), сет два кнїжки (кнїжка за дзеци и роботна тека-вифарбйованка з преложенима приповедками по сербски) – 1.000,00 дин. (-30% – 700,00 дин.).

Ана-Мария Рац (тексти), Аня Заґоричник (илустрациї) „Квитки з мамовей заградки” (сликовнїца за возрост од 3 по 10 роки) – 400,00 дин. (-30% – 280,00 дин.).

А ту и специялни пакет зоз прешлого року штирох розкошних сликовнїцох за дзеци по барз вигодней цени – лєм 1.000 дин. Слово о сликовнїцох „Числа” (3-10 роки) Наташи Еделински Миколка (тексти), Ивани Бучко (илустрациї), „Здравканє то красне воспитанє” (4-12 роки), Ирини Гарди Ковачевич (тексти), Мариї Ковачевич (илустрациї), „Карпатски шаркань” (3-7 роки) Олени Планчак-Сакач (тексти), Младена Хаджича (илустрациї) и „Єдначини през бависко” (6 – 12 роки) Оксани Мудри Недич (тексти), Александри Русковски (илустрациї).

У е-Каталоґу наведзени и наслови кнїжкох котри розпредати, а то 14 углавним новши виданя за дзеци и сликовнїци, алє и популарни виданя. Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово”.

Од пондзелку 24. новембра 2025. року почала уж традицийна велька новорочна акция 30% попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза, котра будзе тирвац по 6. януар 2026. року.

Кнїжи НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Тиж так, тоту, як и други кнїжки „Руского слова” найлєгчейше мож наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.