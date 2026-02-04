Знова будзе Слово живота

РУСКИ КЕРЕСТУР – После длугшей павзи, од соботи, 7. фебруара будзе предлужене друженє за младих под назву „Слово живота” хторе ше будзе отримовац у виронаучней сали у Руским Керестуре.

Того мешаца, госц на друженю будзе Деян Уршичич зоз Панчева, млади, талантовани чловек хтори шлїдзи Боже cлово и вира му смисел живота. Bешедовац будзе о своїм живоце вообще, о тим як вон жиє виру у каждодньовим живоце и о тим як з виру превозиходзи рижни спокуси.

Преподаванє Слово живота будзе на соботу. 7. фебруара на 19 годзин у виронаучней сали у керестурскей порти.