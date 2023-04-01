Зонска смотра рецитаторох у Бачу

БАЧ – На Зонскей смотри рецитаторох „Поето народу мойого” у Бачу котра будзе отримана нєшка и ютре, 1. и 2. априла участвую и рецитаторе з Дома култури Руски Керестур, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, як и школяре ОШ „Братство єдинство” з Коцура.

Нєшка наступя у младшим возросту Милена Рамач и Леонтина Еделински зоз Керестура, Николина Маґоч и Филип Буила з Коцура и Мария Рамач зоз Дюрдьова.

У штреднїм возросту ше змагаю Ема Живкович, Мая Надь и Исак Новта зоз Керестура и Иван Молнар зоз Дюрдьова.

Ютре, другого априла, у старшим возросту змагац ше буду Валентина Новта и Минеа Югас зоз Керестура и Милица Михальовски зоз Дюрдьова.

После наступа каждого возросту селектор преглаши наградзених и учашнїкох котри ше пласовали на 53. Покраїнску смотру рецитаторох „Поето народу мойого”, котра будзе од 21. по 23. април у Сечню.