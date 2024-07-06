Зоран Семенович ознова предсидатель Општини Шид

ШИД – На Конститутивней схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, 5. юлия, потвердзени мандати за шицких 39 одборнїкох вибраних на виберанкох 2. юния, после хторих коалиция Александар Вучич „Шид ютре“ ма 30 мандати, а Зєдинєна опозиция дзевец одборнїцки места.

За предсидателя Скупштини зоз тайомним гласаньом вибрани Дьордє Томич (СНС), потерашнї заменїк предсидателя Општини, за його заменїка вибрани Ивица Йович (СПС), а Скупштина за секретара меновала потерашнього секретара Бранислава Нонковича.

СО вибрала и Одбор за административни и мандатно-имунитетни питаня, а Деян Коїч вибрани за предсидателя спомнутого скупштинского одбору.

СО тиж тайомним гласаньом вибрала за предсидателя Општини Зорана Семеновича, потерашнього предсидателя, за його заменїка Бранка Новаковича, потерашнього ґенералного секретара Општинского спортского союзу, як и ище седем членох Општинскей ради.