Зоз Литературним стретнуцом закончена манифестация 33. Днї Миколи М. Кочиша

НОВИ САД – У рамикох манифестациї 33. Днї Миколи М. Кочиша всоботу, 16. децембра, у Заводу за културу войводянских Руснацох (Матици сербскей 15) у Новим Садзе, отримане Литературне стретнуце.

Стихи и тексти руских писательох зоз учебнїкох читали стредньошколци Теодора Рамач, Никола Вукмирович и Серґей Дюранїн, як и школяре зоз новосадских основних школох Петра Станисавлєвич, Нина Няради и Катарина Кочиш, хтора одшпивала єдну шпиванку.

На стретнуцу авторки нових учебнїкох за виборну наставу з елементами националней култури Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац поинформовали же учебнїк за першу и другу класу и учебнїк за трецу и штварту класу порихтани за друкованє. Авторки тих учебнїкох пририхтую и учебнїки за пияту и шесту, як и за седму и осму класу. Вони ше сами прилапели тей обсяжней и одвичательней роботи коло пририхтованя учебнїкох за наставу зоз предмета Руски язик зоз елементами националней култури, хтори ше учи у основних школох як виборни предмет.

На концу програми секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа учительком уручела Подзекованя, а присутни могли поопатрац Подобову виставу „Руске народне облєчиво”.