Зоз младу екипу и робота лєпше идзе

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того тижня окреме интензивни пририхтованя за 63. Фестивал рускей култури „Червена ружа“, котри будзе на пияток и соботу 28. и 29. юния.

Пияток вечар буду отимани два програми: „Змаганє за найкрасши глас“ на 19:30 годзин и „Змаганє нових композицийох у забавним духу“ на 21 годзин.

Соботов вечар будзе у знаку найпопуларнєйшей програми за дзеци „Червене пупче“, котре почнє зоз програму на 17:30 годзин и зоз наймасовнєйшу програму на котрей ше представя шицки нашо културни дружтва зоз свою програму на „Одгукох ровнїни“, котри почню на 20 годзин.