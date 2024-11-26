Зоз новорочну акцию кнїжкох до пакецикох, безплатно пейц авдио приповедки за дзеци

НОВИ САД– НВУ „Руске слово” з нагоди новорочней акциї кнїжкох, своїм наймладшим читачом дарує пейц авдио приповедки.

У сотруднїцтве зоз Фабрику креативносци, у авдио формату зняти приповедки „На бициґлох по облїваню” Владимира Дудаша, „Петрик уж нє мали” Ксениї Варґовей, „Русалка Нєсцемспац” Меланиї Римаровей, „Нєпослухни орман” Оленки Живковичовей и „Тройо мачатка” Цецилиї Мудри.

Шицки три приповедки безплатно мож слухац на Заградковим боку на сайту Руского слова.

Най здогаднєме, од 25. новембра тирва вельки новорочни попуст, аж 30%, на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на шицки кнїжки будзе тирвац по 6. януар 2025. року.

Кнїжки НВУ „Руске слово” мож купиц у представительствох НВУ „Руске слово” – у Новим Садзе на адреси Футожска 2, ІІІ поверх (од 9 по 14 годзин) телефон 021/6613-697. У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на II поверху и на телефон 025/51-00383, або 025/703-311 (од 9 по 14 годзин), як и прейґ колпортерох по наших местох.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.