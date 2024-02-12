ДружтвоЗдруженяРутенпресТексти

Зоз Паприґарским балом заварта сезона балованя

автор Ан. Медєши, фото: Славко Надь
автор Ан. Медєши, фото: Славко Надь 319 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сезону балох у Руским Керестуре заварли паприґаре, хтори всоботу, 10. фебруара у Ресторану „Бостонˮ отримали 18. Паприґарски бал, а як и каждого, и того року порихтали окреме богату томболу вредносци коло 830.000 динари.

Того року на балу було вкупно 232 особи, векшина домашнї з Руского Керестура, алє и госци з околїска, зоз Лалитю, Кули, Коцура, Червинки и Вербасу.

Розкошну томболу, попри домашнїх тапетарох, спонзоровали и други подприємства з валалу, а єдну часц и орґанизацийни одбор.

Перша награда була кухня зоз медияпану, потим ґарнитура орманчикох за дньову хижу, та комода, а од других наградох нашли ше и бициґла, телевизор, електрични камин, палета древа и подобне.

У орґанизованю балу участвовали фамелиї – Джамбасово, Планчаково, Фаршанґово и Колошняйово, а за музику и веселу атмосферу хтора потирвала аж до штирох годзин по полноци, задлужени бул „Еуро бендˮ зоз Лалитю.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Схадзка Одбору за образованє будзе ютре на 17...

Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко” будзе на соботу

Школяре правели пироги и ґомбовци

Закончени Байков мини курс керамики

Aкцент на оправки моторa на огньогасним камиону