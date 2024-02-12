Зоз Паприґарским балом заварта сезона балованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сезону балох у Руским Керестуре заварли паприґаре, хтори всоботу, 10. фебруара у Ресторану „Бостонˮ отримали 18. Паприґарски бал, а як и каждого, и того року порихтали окреме богату томболу вредносци коло 830.000 динари.

Того року на балу було вкупно 232 особи, векшина домашнї з Руского Керестура, алє и госци з околїска, зоз Лалитю, Кули, Коцура, Червинки и Вербасу.

Розкошну томболу, попри домашнїх тапетарох, спонзоровали и други подприємства з валалу, а єдну часц и орґанизацийни одбор.

Перша награда була кухня зоз медияпану, потим ґарнитура орманчикох за дньову хижу, та комода, а од других наградох нашли ше и бициґла, телевизор, електрични камин, палета древа и подобне.

У орґанизованю балу участвовали фамелиї – Джамбасово, Планчаково, Фаршанґово и Колошняйово, а за музику и веселу атмосферу хтора потирвала аж до штирох годзин по полноци, задлужени бул „Еуро бендˮ зоз Лалитю.