Зоз парохийних матрикулох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У парохийних матрикулох Парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове за 2023. рок зазначена статистика по хторей покресцени дзевец особи, поховани двацец дзевец особи и повинчани седем пари.

У ґосподїнскей Церкви святого архангела Михаїла у парохийних матрикулох за 2023. рок зазначене же покресцена єдна особи, поховани штири особи и єдна пара повинчана.

По словох пароха о. Михаила Холошняя, Служби Божи отримовани поряднє, а людзе у тих парохиї вирно пестую церковни и духовни живот.