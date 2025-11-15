Зоз промоцию кнїжкох за дзеци почала „Костельникова єшеньˮ (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз промоцию нових кнїжкох за дзеци, у виданю НВУ „Руске слово”, и зоз стретнуцом з писателями, у голу Школи „Петро Кузмяк” вчера почала ХХXII Културна манифестация „Костельникова єшень”.

Манифестацию отворела нєдавно вибрана предсидателька Орґанизацийного одбору Костельниковей єшенї, Ясмина Дюранїн, а потим слово превжала редакторка часопису за дзеци „Заградкаˮ, Мая Зазуляк Гарди, хтора и водзела дзеци през програму.

Промоция кнїжкох була отримана у двох терминох, пред поладньом школяром младшого возросту, односно школяром 1. и 2. класи, представени кнїжки „Смачни лакоткиˮ авторки Меланиї Римар и „Квитки з мамовей заградкиˮ авторки Ани-Мариї Рацовей, док кус старшим школяром, 3. и 4. класи, представена кнїжка „Шарканї и делфиниˮ автора Саши Палєнкаша.

Писнї або приповедки зоз кнїжкох Римаровей и Рацовей дзецом читали авторки, як и дзепоєдни школяре, а потим през цикави питаня хтори дзеци поставяли авторком, од нїх могли подознавац вецей о инспирациї, мотивох, та процесу наставаня їх писньох, або приповедкох.

Модераторка програми, Мая Зазуляк Гарди, на тот завод обдумала рижни интересантни загадки и бависка хтори школяре мали ришиц або одгаднуц, а тематски були вязани за основни мотиви спомнутих кнїжкох.

З оглядом же кнїжка „Шарканї и делфиниˮ автора Саши Палєнкаша представя збирку представох за дзеци, як и крадки приручнїк за пририхтованє представох, автор з тей нагоди, вєдно зоз даскелїма школярами, на импровизованей сцени приказал даскельо крочаї як ше поставя дзецинску представу, а приблїжел им и найосновнєйши театрални поняца.

На концу, школяром прейґ видео проєктору пущени крадки виривок зоз дзецинскей представи „Побиднїкиˮ, єднeй з шейсцох дзецинских представох хтора ше и находзи у кнїжки „Шарканї и делфиниˮ.