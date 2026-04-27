Зоз промоцию моноґрафиї о Руским народним театре закончени 58. Драмски мемориял

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох остатнього вечара 58. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї, вчера 26. априла у Доме култури у Руским Керестуре, отримана промоция моноґрафиї Руски народни театер Петро Ризнич Дядя – 50 роки, автора Дюри Латяка.

Промоцию отворел директор Рускoго народного театру (РНТ) Петро Ризнич Дядя Славко Орос, хтори бул источаншє и идейни творитель спомнутей моноґрафиї, а тиж и модератор цалого вечара. Вон здогаднул присутних о першобутней задумки же би промоция моноґрафиї була реализована ище 2021. року, як часц векшого проєкту з нагоди преслави 50 рокох од снованя РНТ Петро Ризнич Дядя.

Нажаль, на промоцию моноґрафиї ше чекало пейц роки, медзитим, о причинох тому и рижних почежкосцох директор РНТ, як припознал, нє мал дзеку того вчера бешедовац. У рамикох спомнутого проєкту, теди 2021. року, премиєрно була виведзена и представа Ениґма Дядя, автора и режисера праве Славка Ороса, хторей бул циль приказац роботу нашого найзначнєйшого театралного дїяча Петра Ризнича Дядї, та зоз емитованьом инсертох зоз тей премиєри, започал и вчерайши културни вечар на чесц рускому театру.

О кнїжки и єй концепциї бешедовал єй автор Дюра Латяк, визначуюци же моноґрафия представя свидоцство о роботи руского театру хтори тирва пол вика. Пан Латяк бешедовал о важносци театру за єдну националну заєднїцу, о фазох и рижних статусох през хтори РНТ преходзел за тоти 50 роки, та о ентузиязму и пошвеценосци ґлумцох, режисерох и других актерох хтори творели и отримовали театер, а од хторих велька векшина и спомнути у кнїжки.

Окремне доприношенє вечару дала и Ирина Гарди Ковачевич хтора була присутна у Театру од самого його зачатку, алє була и вецейрочна члєнїца його Управного одбору. Панї Гарди Ковачевичова здогадла на важносц театру як окремней файти уметносци, кельо вон значни за чловечество, визначуюци же театер интеґрує до себе сам верх интелектуалней и креативней елити єдней заєднїци.

На концу, спред Новинско-видавательней установи Руске слово, хтора и совидаватель публикациї, присутним ше обрацел єй директор др Борис Варґа, бешедуюци о важносци розвиваня видавательства Установи, и о своїм искустве сотруднїцтва на тим капиталним дїлу.

Друкованє кнїжки финансийно помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, як и Национални совит рускей националней меншини.

Зоз промоцию моноґрафиї закончени тогорочни 58. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, хтори софинансовали – Општина Кула, Национални совит Руснацох и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами АП Войводини.