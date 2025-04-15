Зоз протесту послати порученя

ШИД – Протестне зберанє студентох, школярох и гражданох отримане и вчера внєдзелю, 13. априла, кед ше позберали опрез Спортскей гали, а потим предводзени зоз моторками и тракторами рушели през улїцу Святого Сави по главну крижну драгу при Пошти.

После дзешец минутового правеня галайку, рушели през Карадьордьову улїцу по Ґимназию „Сава Шуманович“.

Спред орґанизатора могло чуц порученя же потримовка студентом остава же би ше пременєло систему и людзе доставали роботу спрам фаховосци и способносци, а нє прейґ партийней кнїжочки владаюцей странки.

И з тей нагоди указана чесц погинутим на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе зоз 16 минутами цихосци и гварене же пре вельконоцни швета шлїдуюцого викенду нє будзе протест.