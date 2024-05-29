Зоз Рода Купу Ґлориян ше врацел зоз златну медалю

БЕОҐРАД – На Интернационалним карате турниру Рода Куп и мемориялним карате турниру „Райко Йованович” – хтори отримани у Беоґрадзе, всоботу 25. мая у гали спортох „Ранко Жеравица”, Ґлориян Штранґар освоєл златну медалю.

На карате турниру А класи у Беоґраду участвовало вецей як 900 змагательох зоз 76 клубох зоз БиГ, Чарней Гори и Сербиї.

Ґлориян Штранґар наступал за КК „Гайдук” зоз Кули и змагал ше у конкуренциї младши сениоре у катеґориї (до 76 кґ.) и бул найлєпши. У обидвох змаганьох цо одробел зазначел побиду, а окреме интересантне було у финалним змаганю кед Ґлориян трацел зоз 1:0, а потим победзел зоз 3:1 и освоєл перше место и златну медалю.

КК „Гайдук” зоз Кули у ґенералним пласману у борбох завжал друге место.

Орґанизатор интернационалного карате турнира Рода Купу и мемориялного карате турнира „Райко Йованович” у Беоґраду бул КК „Чукарички Рода” и Беоґрадски карате союз.