Зоз школярами обробени проблем насилства над женами

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме школярох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, у рамикох воспитней роботи зоз школярами, успишно отримана роботня о родней ровноправносци за штредньошколцох. Роботню отримала Зорица Ачански Омарович, предсидателька Совиту за родну ровноправносц општини Кула зоз потримовку педаґоґи Школи, Любици Няради.

Роботня отримана 18. мая, на Дзень здогадованя на жени жертви насилства, а хтори установени 2017. року з одлуку Влади Републики Сербиї.

По словох координаторки роботнї, Зорици Ачански Омарович, була то можлївосц вєдно зоз школярами обробиц проблем фемициду, односно забойствох женох у Сербиї, та роботня була обдумана так же ше у першей часци школяре упознавали зоз тоту проблематику у Сербиї, у периодзе од 10 рокох, а потим школяре аналозвали друковани и електронски новински тексти и фотоґрафиї хтори обвисцовали о случайох забойства женох, як и о заступеносци родносензитивного язику у текстох.

Роботня отримана зоз потримовку Општини Кули и єй Совиту за родну ровноправносци, як и Покраїнского заводу за ровноправносц полох, а роботнї присуствовали и потримали ю членїци Здруженя женох „Байка”, предсидателька Славица Катона и Наталия Емейди, хтори у своїм Здруженю уж роками запровадзую проєкти з обласци Родней ровноправносци.