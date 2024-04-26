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Зоз сримскомитровицкей Парохиї

автор Ол. Пaпуґа
автор Ол. Пaпуґа 97 Опатрене

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Помоцни обєкти у дворе Грекокатолїцкей церкви у Сримскей Митровици ше обнобюю навелько, а локална самоуправа дава средства за оправянє. Зоз тима средставами уведзена струя, вода, положена изолация, и ґипсово плочи.

Предсидатель скупштини општини Владимир Павлович бул опатриц цо поробене и наглашел же є задовольни же ше добре роби, же то нє перша помоц тей церкви и же локлана самоуправа да ище пенєжи.

Тиж так парох сримскомиторовицкей церкви о. Иґор Вовк тиж дньох нащивел Ґаврила Ґрбана у Канцелариї за сотруднїцтво зоз церквами и вирскима заєднїцами дзе бешедовали о Ґрекокатолїцкей парохиї у Сримскей Митровици и о правней потримовки хтору треба тей парохиї.

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