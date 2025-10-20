Зоз стихами ше здогадли на Осифа Костелника

ВУКОВАР (ГОРВАТСКА) – Всоботу, 18. октобра, у Велькей сали Горватского дому Вуковар отрима 3. Литературно-музична манифестация Стих коло стиха – здогадованє на Осифа Костелника.

На програми були присутни предсидатель Ради рускей националней меншини городу Вуковару Зденко Бурчак, прочелник Управного оддзелєня за образованє, спорт и бранительох городу Вуковару Йосип Палош, предсидателька Союзу Русинох Републики Горватскей (РГ) Дубравка Рашлянин и парох вуковарскей грекокатолїцкей церкви Христа Царя о. Олеґ Закалюк.

Нащивительох и госцох привитал предсидатель домашнього КУД-а Осиф Костелник Мирко Дорокази, як и Дубравка Рашлянин и Йосип Палош.

Зоз шпиванку и рецитованьом писньох у програми участвовали домашнє КУД Осиф Костелник Вуковар, КУД Яким Ґовля Миклошевци, Руснак Дружтво Руснацох у Републики Горватскей Петровци, КД Руснацох Винковци, КУД Руснацох Осиєк, словацке КУД Людевит Штур Илок, а пришли и госци зоз Кули РКУД др Гавриїл Костелнїк.

Вера Зелинац пречитала реферат з котрим присутних водзела през кратки, алє живописни и богати живот Осифа Костелника, и на таки способ их упознала зоз його творчосцу, а тогорочна тема були його приповедки.

Циль манифестациї популаризовац творчосц руского писателя и интелектуалца походзеньом зоз Петровцох по хторим вуковарске руске КУД ноши мено, алє и популаризовац и прешириц любов ґу поетскей творчосци през представянє найудатнєйшей рускей поезиї и прози витвореней на нашим просторе.

Манифестацию орґанизовало КУД Осиф Костелник Вуковар у соорґанизациї Союзу Русинох РГ, а з финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ, городу Вуковару и Ради рускей националней меншини городу Вуковару. Конферансу ведзели Любица Гаргай и Вера Зелинац авторка конферанси и рефератох.