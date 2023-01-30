Зоз шветочну академию преславени святи Сава и у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопе „Югославия” у Вербаше означена школска слава святи Сава, а домашнї тогорочней преслави була Предшколска установа „Бошко Буха”.

Вєдно зоз своїма воспитачами наймладши за тоту нагоду пририхтали богату програму, а госци на святочней приредби були представнїки локалней самоуправи, представителє священства Сербскей православней церкви, директоре явних подприємствох и установох, як и заняти зоз шицких образовних установох, родичи и родзина.

О значносци святого Сави и його нашлїдства у утвердзованю и вибудови образованя медзи Сербами бешедовал предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, а пригодни слова гуторел и директор Предшколскей установи „Бошко Буха” Небойша Дешич.

Святочни приредби з нагоди означованя Дня святого Сави орґанизовани и у других образовних установох у Вербаше.