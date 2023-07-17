Зоз святочним концертом закончена „Коцурска жатва” и стретнуце младих (фото)

КОЦУР – Централна преслава културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуцe младих отримана всоботу вечар, 15. юлия у Велькей сали Дома култури у Коцуре. Нашо културно-уметнїцки дружтва зоз руских местох, як зоз Републики Сербиї так и зоз Републики Горватскей, ше одволали на поволанку домашнїх и представели ше зоз шпиванками и танцами, и звелїчали тогорочну традицийну валалску манифестацию.

Святочна програма почала зоз интонованьом гимни Републики Сербиї „Боже правди” и руску шветочну шпиванку „Браца Русини”, а потим присутних привитали заменїк предсидателя Националного совиту Руснацох Стеван Самочета и заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич.

Тогорочну програму зоз писнями отворела Жридлова шпивацка група КУД „Жатва” зоз провадзеньом оркестра КПД „Карпати” з Вербасу под руководством Любомира Сакача Андрия. Потим шлїдзели танци котри виведла стредня фолклорна ґрупа КУД „Завичайне врело”, а на концу першого блоку наступела шпивацка ґрупа спред дружтва „Руснак” зоз Петровцох у провадзеню Ивана Лїкара на гармоники.

У другим блоку публика уживала у трох фолклорних точкох. Перши ше з танцом представели КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, а потим на бину вишла и виводзацка ґрупа КУД „Завичайне врело”. Другу часц вечаршей програми заварли ветеранє зоз Руского културного центру з Нового Саду.

Трецу часц програми отворела шпивацка ґрупа Културно-просвитного дружтва „Карпати” зоз Вербасу з провадзеньом оркестра, а потим зоз танцом публику розвешелєли фолклораше дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”. На концу святочного концерту домашнї, млади зоз мишаней шпивацкей ґрупи КУД „Жатва” одшпивали два писнї з провадзеньом оркестра, а числена публика їх точку за конєц тогорочней „Коцурскей жатви” випровадзела зоз моцним аплаузом.

На концу програми предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали подзековала шицким котри пришли звелїчац тогорочну културну манифестацию „Коцурска жатва” и сретнуце младих, и тим котри финансийно и на други способи помогли же би ше тоту традицийну манифестацию отримало. Окремне подзекованє Малийова уручела длугорочней членїци Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и предсидательки Активу женох Коцани Колєсар, визначуюци єй важну улогу у роботи коцурского Дружтва.

Окрем заменїци предсидателя Општини Вербас Тияни Алексич и заменїка предсидателя Националного совиту Руснацох Стевана Самочети, святочни концерт провадзели директор Заводу за културу войводняских Руснацох Саша Сабадош, представнїк Туристичней орґанизациї општини Вербас Михайло Киш, директорка Основней школи ,,Братство єдинство” Сенка Мученски, члени Националного Совиту Руснацох, його одборох и роботних целох, представнїки наших установох, институцийох, културно-уметнїцких дружтвох, вирских заєднїцох, здруженьох и други.

Програму на тогорочней манифестациї водзела Андрея Хромиш, а по законченей програми предлужене друженє учашнїкох у Пелетовей сали. Предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали ище раз подзековала шицким госцом и учашнїком же збогацели коцурску манифестацию. З тей нагоди Малийова уручела подзекованє членїци Дружтва Танї Буиловей котра дзень пред тим дипломовала, Любомирови Сакачови Андрийови за родзени дзень, як и Сари Дедич и Антониови Дюрескийови зоз Уметнїцкого колективу „Утичница” з Нового Саду котри нарисовали мурал на муричку Основней школи. Шицких госцох того вечара розвешельовали „Коцурски бетяре” до позних годзинох.

Окрем Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Коцурского здруженя младих (КУМ), отримованє културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуце младих помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Општина Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох, Месна заєднїца Коцур, Основна школа „Братство єдинство” Коцур, Ловарске дружтво „Сокол” Коцур, Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох, Етно клуб „Одняте од забуца” Коцур, Месара „ТриС” Коцур, Месара „Супермикс” Коцур, Александар Суботин и Добродзечне огньогасне дружтво Коцур.