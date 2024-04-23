Зоз вечаром гумору закончени 56. Драмски мемориял (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – За конєц тогорочного 56. Драмского мемориялу, внєдзелю, 21. априла, у Велькей сали Дома култури, охабени вечар стендап комедиї, хтори керестурска публика нєсцерпезлїво чекала. Медзитим, од штверих наявених стендап комичарох, троме одказали свой наступ, та концепт програми мушел буц вименєни.

Реализациї тей Мултимедиялней драмско-лирскей програми, попри режиї Славка Виная и продукциї Владимира Сивча, допринєсли члени „Поетариюму” и Драмского студия „Звонимир Павлович” зоз новосадского Руского културного центру, дзе ше афирмовани поетове и поетове аматере, раз мешачно сходза, дружа и у комотней атмосфери читаю поезию.

Праве тото дожице и атмосферу зоз „Матки”, учашнїки сцели пренєсц и на керестурску публику, цо ше им часточно и посшишело.

Спред „Поетариюму” зоз, углавним, свою поезию наступели – Ненад Иґнятович, Александар Мрдєн, Мирослав Ковач, Саша Сабадош, Никола Оравец и Владимир Манько, на їх репертоару нашли ше писнї з рижнороднима мотивами, о любови, женох, хижних любимцох, єдлох, Косова, України, Горнїци, та и писнї о Рускому Керестуру, хтори публика, обчековано, наградзела з наймоцнєйшим аплаузом.

Цаловечарши наступ интерпретаторох на ґитари провадзел музичар Йован Бєлица, а на концу пред публику вишол и поет Славко Роман Рондо, автор штирох кнїжкох, о хторих того вечара праве и бешедовал.

Єдини з штверих наявйованих стендап комичарох, Душан Ковачевич, домашнєй публики ше представел през нєвичерпни теми за вишмейованє, од хлопско-женских одношеньох, националних стереотипох и предрозсудкох, менталитету Войводянох, и рижних других животних темох у хторих ше публика могла препознац. А по реакциї публики, дало ше заключиц же домашнєй сцени наисце хиби гумору.

Зоз тоту програму закончени 56. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї.