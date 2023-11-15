Зоз „Вистату конїцуˮ на соботу почнє „Коцурска чутка 2023ˮ

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре на соботу, 18. новембра, госцує КУД „Гавриїл Костельникˮ зоз Кули зоз дуодраму „Вистата конїцаˮ.

Дуодраму по тексту Дюри Папгаргая у интерпретациї Амалиї Ковач и Янка Лендєра, котри и режисер, нащивителє годни одпатриц у Велькей сали Дома култури на 19:30 годзин.

По словох предсидателя Орґанизацийного одбору Медзинародного фестивалу „Коцурска чутка 2023ˮ проф. др Михайлa Фейси, зоз тоту представу почнє и тогорочни 13. Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка/Куцурски клип/Kuczorai csutka/Kucura Corncobˮ.

Медзинародни фестивал будзе предлужени уж шлїдуюцого викенду, на нєдзелю 26. новембра, зоз програму тиж у просторийох Дома култури на 16 годзин.