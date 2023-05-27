Звекшац нашу видлївосц на интернету

Одбор ше, у новим зволаню, одлучел за шмелши викрок у одношеню на потерашнї формални приступ ґу роботи

Предходних мешацох конституовани шицки одбори Националного совиту Руснацох и, як мож нагаднуц по планох роботи котри понукли, випатра же ше у тим зволаню дацо конкретне и пороби.

З тей нагоди, як член Одбору за информованє треци раз зашором, сцела бим визначиц важносц континуованей роботи одборох. А цо доприноши тому? То насампредз єдна колективна свидомосц о положеню и хаснованю зоз законом предвидзених правох котри наша заєднїца ма, алє и мотив же бизме подзвиговали тот уровень и пробовали приблїжиц институциї гражданом и применьовали закони у пракси.

У роботи предходних зволаньох Одбору за информованє спатрене дзе робя руски новинаре и у яких условийох. Їх положенє, окреме руских новинарох у локалних самоуправох, барз чежке. Робело ше и на технїчним опреманю руских редакцийох. А як лоґични шлїд, у тим зволаню Одбору, накадзи технїчни предпоставки буду ушорени, почнє ше емитовац подкаст.

Прецо праве подкаст? Прето же таку файту комуникациї зоз ширшу публику лєгко реализовац, прето же шицки члени Одбору фаховци (новинаре) з вецейрочну праксу и на тот способ даю свойо особне и професийне доприношенє рускей заєднїци. Прето же подкаст нє ма часове огранїченє тирваня емисиї, прето же опрема котра потребна за емитованє подкасту нє драгша як средства з котрима розполага Одбор, прето же у явносци потребне бешедовац о рижних темох котри трапя сучасне руснацтво, прето же друковани медиї, радио и телевизия пре рижни причини нє можу анализовац актуални теми до детальох, прето же робота Националного совиту Руснацох треба же би була транспарентна и явносци видлївша.

Тото шицко начишлєне у пракси значи же би члени Одбору були у улоги водительох емисийох подкасту, а теми актуални. У емисийох би ше першенствено бешедовало зоз предсидателями одборох – за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма, представителями роботних целох, алє и зоз самим предсидательом Националного совиту. Потим тоти емисиї буду поставени на сайт Националного совиту и на дружтвени мрежи.

Ту ше начина друга тема, односно питанє – Чи и у котрей мири треба же би нашо институциї були видлївши у явносци? Национални совит ма свой сайт, єдине место дзе мож пречитац вецей податки о историяту, зволаньох, одлукох, конкурсох и други важни информациї. То добре. Нашо шицки три школи дзе ше руски язик учи у порядней настави тиж маю свойо сайти котри информативни и менєй-вецей порядно ажуровани. Нашо медийни установи тиж маю свойо сайти, як и Завод за културу войводянских Руснацох и Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя”. Кед ше спущиме на локални уровень, анї єдно културно-уметнїцке дружтво нє ма интернет презентацию, лєм боки на дружтвених мрежох. По моїм думаню то цалком у шоре, з оглядом на тото же правенє интернет бока вимага одредзени фахово компетенциї и финансийни средства.

Тото нас шицко приводзи ґу уж споминаней видлївосци на интернету… Тото на цо би окреме требало мерковац то як ше часто обявюю змисти на дружтвених мрежох, односно чи ше и у котрим обсягу обявюю важни информациї и наяви за подїї. То важне нє лєм пре основну информацию о датуму отримованя подїї, алє и о промоциї роботи самого културно-уметнїцкого дружтва, цо би длугорочно мало за циль звекшац численосц аматерох. О тим на яки способ ше дойдзе до нїх други раз.

На концу, треба робиц и на самим визуалним идентитету. Якошик узвичаєне же шицки маю свойо лоґа, лєбо би требали мац. Дзепоєдни би уж требало и дакус осучашнїц. Наисце маме велїх младих цо робя як ґрафични дизайнере и верим же би кажде сцел помогнуц. Ту мож спомнуц и плакати за манифестациї, програми, представи и други случованя, котри визуално на досц добрим уровню. Поставя ше лєм питанє – Прецо за дзепоєдни подїї котри ше отримую у наших штредкох на плакати пише лєм по сербски? Кед руски язик у службеним хаснованю у општини, и кед општина орґанизує змаганє, подїю, манифестацию…? На тото ше муши реаґовац!

Як цо и мож заключиц на концу того текста, робота одборох Националного совиту ше у велїх сеґментох преплєта. Можебуц би о тим шицки требали роздумац, и члени одборох и члени Совиту, та дзепоєдни теми и вєдно ришовац. А о резултатох їх роботи треба най знаме шицки котри зме за нїх гласали и котри представяю шицких нас.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.