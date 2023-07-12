Звекшани средства за дїялносц националних совитох у Войводини

НОВИ САД – У будинку Влади АП Войводини, вовторок, 11. юлия, отримана схадзка на хторей представителє 17 националних совитох чийо шедзиско у АП Войводини подписали контракти о додзельованю пенєжних средствох по ребалансу буджета АП Войводини. Средства унапрямени за финансованє стаємних трошкох и порядней дїялносци националних совитох националних меншинох.

На остатнєй схадзки Скупштини АП Войводини и одлуки хтора принєшена, а одноши ше на способ и критериюми додзельованя буджетних средствох за национални совити, видвоєне 10 милиони динари. З тим же єдна половка унапрямена за порядни трошки, а друга за трошки порядней дїялносци.

Як з тей нагоди надпомнул Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Жолт Сакалаш, на початну суму од 61,6 милиони динари хтори наменєни за функционованє националних совитох у АП Войводини удало ше видвоїц ище 10 милиони динари. То сума хтора будзе хасновита помоц шицким совитом у реализациї їх дїялносци.

Кед ше подцагнє смужку, наш Национални совит на мено стаємних трошкох достанє 240.666 динари, а за трошки порядней дїялносци 247.649 динари. У вкупним виносу то 488.315 динари.