Звонимир Медєши побиднїк Гуманитарного турнира у шаху

автор Я. Винаї
РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, 27. и 28. фебруара, у дакедишнїм „Клубу 10”, отримани Гуманитарни турнир у шаху, хтори орґанизовало Здруженє младих „Пакт Рутенорум”.

На турниру участвовали вкупно 16 особи з валалу, хтори були подзелєни до трох ґрупох. Перши дзень ше бавело по ґрупох, а други дзень були отримани финални змаганя. Найлєпши бул Звонимир Медєши, друге место завжал Михайло Джуджар а треци бул Янко Катрина.

Котизация виношела 1.000 динари по особи, були поставени и шкатули за добродзечни прилоги, а шицок назберани пенєж наменєни фамелиї Планчак, хторей нєдавно згорело закрице на хижи.

