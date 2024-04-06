Звонко Рац нови предсидатель Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки, Совиту Месней заєднїци (МЗ), на место потерашнього предсидателя Совиту Владимира Олеяра, вибрани нови предсидатель, Звонко Рац, углядни польопривреднїк з валалу и член Совиту МЗ од 2014. року.

Понеже потерашнї предсидатель Владимир Олеяр нєдавно вибрани за члена Општинскей ради, а же би нє пришло до зраженя интересох, на функцию предсидателя Совиту, Олеяр мушел дац задзекованє.

Олеяр функцию предсидателя Совиту окончовал од 2014. року, та ше на схадзки, медзи иншим, присутних здогадло и на шицки значнєйши инвестициї хтори ше у тим периодзе поробело за валал.

Потим як додзелєни финансийни и други подписи без огранїченя нововибраному предсидательови Совиту, под точку рижне, було бешеди и о нєдавно успишно закончених роботних акцийох и планох за будуци активносци у валалє.