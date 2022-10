Дзецински тидзень ше означує и у керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши тидзень у октобру од 3. по 9. и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре пошвецени промоциї дзециньских правох, того року з мотом „Цо дзецку треба же би росло по нєбо”.

З тей нагоди обдумани рижни едукативни, креативни и спортски змисти и роботнї, тиж и гуманитарного характеру, прикладно возросту дзецом, а у велїх вєдно участвую младши и старши школяре тє. штредньошколци.

На тему и з мотом Дзецинского тижня школяре з интернату и зоз седмей и осмей класи виробели плакати, у другей класи ґимназиї була роботня дзе школяре з наставнїцу хемиї Ясминку Надь варели мидло на сучасни способ, а як госци були школяре зоз седмей класи и першей штреднєй. Школяром руских оддзелєньох ґимназиї представени ювилей младежского часопису МАК и филм з нагоди його 50-рочнїци.

Вчера бул традицийни квиз „Забавна математика” у хторим ше змагали домашнї и школяре з трецей и штвартей класи госци з коцурскей школи, а пририхтую го штредньошколци з помоцу наставнїци Леони Сабо. У Доме школярох була роботня правеня бундавкох з платна котре зоз школярами робели жени зоз Здруженя „Байка”.

У програми, до конца тижня, ище будзе и забавни квиз у рамикох проєкту „Цо нам чежко” за штредньошколцох другей класи. Предвидзене и преподаванє пошвецене интимней гиґиєни хторе и пиятей и шестей класи отрима др Александра Варґа.

Будзе и друженє на годзинох анґлийского язика з наставнїцу Теодору Вранєш и спортски змаганя з парняками з Червинки, школяре буду зберац бависка и кнїжки до предлуженого пребуваня, будзе и промоция волонтерского проєкту хтори финансує Рух горякох Войводини.

