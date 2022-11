Закончуюца фаза реализациї на терену

БЕОҐРАД – Попис жительства, ґаздовствох и квартельох при концу, голєм кед слово o активносцох на терену дознаваме зоз Републичного заводу за статистику (РСЗ). Достати податки ше ище длуго будзе обрабяц у РСЗ, а комплетни резултати будземе знац идуцого року.

До 30. октобра пописани вецей як 6,3 милиони жительох, прейґ 2,4 милиони ґаздовствох и коло 3,4 милиони квартелї.

После детальней анализи потерашнїх пописних резултатох на терену, заключене же у дзепоєдних городох нє пописани шицки жителє. Прето одлучене же би ше пописованє предлужело за период од єдного по седем днї, насампредз у дзепоєдних городских општинох Города Беоґрад, як и у Ужицу, Валєве, Панчеве, Шапцу, Новим Саду и Суботици.

Окрем того на початку новембра будзе орґанизоване телефонске дежурство у РЗС и у шицких єдинкох локалней самоуправи, з цильом же би ше гражданє хтори пре рижни причини нє були пописани могли явиц дежурним пописовачом пре пописованє.

У сообщеню Републичного заводу за статистику визначена велька подзековносц гражданом, пописовачом, инструктором, координатором пописних комисийох, медийом и шицким другим сотруднїком хтори допринєсли успишней реализациї Пописа 2022.

(Опатрене 28 раз, нєшка 28)