Пол милиона нас єст менєй

БЕОҐРАД – Републични завод за статистику обявел перши резултати Попису жительства, обисцох и квартельох 2022. року и по тих резултатох у одношеню на попис зоз 2011. року за 495.975, односно 6,9% нас єст менєй. У Сербиї жию 6.690.887 жителє, а на попису пред 11 рокми нас було 7.186.862.

Зменшанє числа жительох зазначене у шицких реґионох за коло 10 одсто, окрем у Беоґрадским реґиону дзе жию 1.685.563 жителє, або 26.123 вецех як пред 11 роками, цо у процентох 1,6 одсто вецей. У Войводини ше число жительох зменшало за 182.453, та тераз Покраїна ма 1.749.356 жительох. Южна и Восточна Сербия ма 196.906 менєй людзох, а у тих реґионох тераз єст 1.834.791 жительох. У Шумадиї и Заходней Сербиї єст 3.255.968 жительох, цо у одношеню на пред 11 роками менєй за 339.645 жительох. Попис нє запровадзени на Косове и Метохиї. Конєчни резултати пописа буду публиковани сукцесивно од априла 2023. по юний 2014. року

У Сербиї єст 2.550.854 ґаздовства и 3.628.175 квартелї, а вецей як 7,7 одсто ґаздовства у Беоґрадзе. Попри Беоґраду найвецей ше квартелї звекшали на подручу Заходней Сербиї за 12,8 одсто, а на югу Сербиї єст 12,7 одсто квартелї.

Ниш ма (249.816), Краґуєвац (171.628), Лесковац (124.889), Крушевац (114.331), Кралєво (111.491), Нови Пазар (107.859) Чачак (106.453) и Шабац (106.066).

У АП Войводини Нови Сад ма (367.121), Суботица (124.679), Панчево (115.910), Зренянин (106.562).

Податки по реґионох и за вароши мож найсц на сайту Републичного заводу за статистику.