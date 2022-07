З новим полєтом часопис крача до будучносци (XIII)

Мешачни часопис „Заградка” виходзи як нашлїднїк часопису за руски дзеци „Наша заградка”, котри виходзел од септембра 1937. по 6. април 1941. року. Од юния 1947. по 1991. рок виходзел под меном „Пионирска заградка”, а од 1. януара 1991. року ноши нєшкайше мено „Заградка”.

Седемдзешата рочнїца виходзеня того нашого часопису за дзеци означена по новей концепциї. Нєт вецей окремней святочносци на котру би були поволани представнїки других часописох за дзеци, та нє ушлїдзели анї їх винчованки. Нєт анї значнєйши припознаня. Место того, од початку 2017. року до „Заградки” уведзена рубрика „Заградково родзени днї”, у котрей у каждим чишлє по редакторковим вибору обявйовани значнєйши написи зоз предходних рокох, чийо авторе школяре, редакторе и писателє за дзеци.

ДОДАТОК ЗА ОВОДАРЦОХ

Значне ту спомнуц же од септембра 1987. року у рамикогх „Заградки” почал виходзиц додаток „Мала заградка”. У вязи з тим, у двочишлє 6-7 за юний-юлий 2017. у рубрики „Заградково родзени днї” (бок 4) обявени цитат зоз „Пионирскей заградки” од септембра 1987. року з подписом Редакциї, котри глаши:

„Пред вами ше находзи перше число „Малей заградки“. „Мала заградка“ у першим шоре наменєна дзецом у предшколских установох, дзецинских заградкох, а тиж так и школяром нїзших класох основней школи. На єй пририхтованю участвую воспитачки з дзецинских заградкох у Руским Керестуре, Коцуре, Дюрдьове и Новим Садзе, як и нашо писателє, новинаре и илустраторе. Зоз друкованьом того додатку у „Пионирскей заградки“ обчекуєме же голєм з часци заокружиме процес воспитаня и образованя дзецох од 6 по 12-рочних. Кельо ше нам тото уда, поведза наймладши читаче и їх воспитаче, од хторих чекаме и найвекшу помоц у тей роботи.

На пририхтованю материялу за перше число участвовали воспитачки: Наталия Голуб, Наталия Колєсар, Леона Ґаєр, Мария Бодянєц и Мелания Орос.

Число ушорела Мелания Римар.“

И так: „Мала заградка” и нєшка виходзи!

Як замену за скорейши главни, або закончуюци, святочносци можеме спомнуц програму керестурских школярох „Заградки” за єй ювилеї. Информация о нєй обявена у двочишлє 6-7„Заградки” за юний-юлий 2017. року (бок 12), у котрей ше спомина же „у голу Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре 5. юния отримана весела програма як винчованка „Заградки” за єй два вельки ювилеї. Отворела ю директорка Школи Хелена Пашо-Павлович и наглашела своїм школяром най предлужа читац и чувац тот єдини часопис за дзеци, так як то читали велї ґенерациї дзецох пред нїма”

Як зазначене у наведзеней информациї, у голу були и вистави. На єдней виложени подобово роботи школярох хторих „Заградка” инспировала и поволала их на родзени дзень, та хто нє упекол торту, крашнє ю нарисовал и офарбел. На другей вистави, як пише у информациї, було прикладнїки руского часописа гевтого скромного, малого цо почал виходзиц пред 80 роками, та по нєшкайшу прибрану, богато илустровану, сучасну „Заградку”.

На концу ше спомина же школяре у Руским Керестуре перши пририхтали красну винчованку свойому часопису на мацеринским язику, а на єшень, накадзи почнє нови школски рок, подобни винчованки буду правиц и сотруднїки и читаче у других наших местох.

Нажаль, випатра же ше през лєто на таки винчованки „забуло”!

Препатрели зме шицки числа „Заградки” по конєц 2017. року и анї у єдним зме нє замерковали информацию же би така „винчованка” даґдзе була орґанизована! Зацинєли ю други манифестациї, як цо то „Днї Миколи М. Кочиша”, „Koстельникова єшень”, „Мешац кнїжки” и други.

ЗАКОНЧУЮЦЕ СЛОВО

Так як то було пред 85, односно 75 роками. „Заградку” и нєшка чита скоро кажди школяр рускей народносци, нє лєм там дзе ше настава одвива по руски, алє и там дзе ше руски язик факултативно учи. Редакция отримує контакти зоз просвитнима роботнїками и школярами у шицких наших школох. Тото єй оможлївює же би шицки важнєйши подїї у школох були зазначени у часопису и же би литературни роботи школярох сцигли до Редакциї, а тиж так и же би часопис на час сцигнул до рукох каждого читача у їх школи. На таки способ „Заградка” постала и надалєй место за афирмацию писательох за дзеци, часопис котри зоз своїм змистом задоволює потреби своїх читачох як з обласци настави так и з обласци литературней творчосци и дзецинскей розваги.

Вериме же вона будзе жиц по тамаль покля будзе и руски дзеци, „На многая и благая лїта!”

НОВА РЕДАКТОРКА

Час швидко пребегує. Рок за роком ступци єден за другим! И потерашня редакторка Мелания Римар виполнєла условия за одход до заслуженей пензиї. Остали за ню крашнє ушорени 30 рочни комплети „Заградки” на радосц и потїху руским дзецом и литературним творительом за дзеци. Та и сама редакторка, дзекуюци квалитету своєй редакторскей (а и писательскей) роботи, посцигла замерковани угляд нє лєм у рамикох рускей националней заєднїци, алє и вельо ширше! Жичиме єй вельо творчи пензионерски роки, а Маї Зазуляк-Гардийовей жичиме же би як нова редакторка успишно предлужела там дзе станула єй предходнїца!

(Конєц)

