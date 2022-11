Утвердзени звит о вкупних резултатох

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера 17. новембра утвердзела вкупни резултати виберанкох за членох националних совитох албанскей, ашкалийскей, болгарскей, бунєвацкей, влашскей, греческей, єгипатскей, мадярскей, нємецкей, польскей, ромскей, румунскей, рускей, русийскей, словацкей, словенацкей, українскей и ческей националней меншини, хтори отримани 13. новембра.

У звиту о вкупних резултатох виберанкох за членох Националного совиту рускей националней меншини стої же до окремного виберацкого списку рускей националней меншини уписане 7.247 гласачох, Руснаци гласали на 188 виберацких местох, вкупно гласало 3.627 гласачох, число приятих гласацких лїсткох 7.199, нєпохасновени 3.574 гласацки лїстки, а похасновани 3.625 гласацки лїстки, на виберанкох було 46 нєважаци и 3.579 важаци гласацки лїстки.

Резултати по виберанкових лїстинох шлїдуюци:

Лїстина „Руснаци вєдно” достала 1.690 гласи и у новим Совиту будзе мац 10 мандати.

Лїстина „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА достала 474 гласи и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „Руска будучносц” достала 442 гласи и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „За Руснацох – Желько Ковач” достала 481 глас и у новим Совиту будзе мац 2 мандати.

Лїстина „ Руска матка за Руснацох” достала 492 гласи и у новим Совиту будзе мац 3 мандати.

Звит о вкупних резултатох обявени у „Службеним гласнїку Републики Сербиї” и на веб-презентациї Републичней виберанковей комисиї.

На виберанкох за членох националних совитох националних меншинох у Републики Сербиї, хтори отримани 13. новембра, участвовали 23 национални меншини. За нови зволаня 19 национални меншини виберали на нєпостредних виберанкох, док 4 на електорских скупштинох чийо резултати сообщени скорей. Члени РВК принєсли Ришенє з хторим констатоване же резултати гласаня за членох Националного савиту бошняцкей националней меншини нє мож утвердзиц на веберацким месце число 20 у општини Тутин.

