Преглашена лїстина „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера, 13. септембра, преглашела другу лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 13. новембра.

На виберанковей лїстини „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА, хтору спред „Вєдно за Войводину” поднєсла Олена Папуґа, єст седем кандидатох: Олена Папуґа з Руского Керестура, др Деян Загорянски з Вербасу, Славко Надь з Руского Керестура, Яким Гарди з Дюрдьова, Владимир Салонски з Ґосподїнцох, Нада Загорянски и Дюра Винаї з Нового Саду.

