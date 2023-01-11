У Войводини 182.453 жительох менєй

НОВИ САД – АП Войводина по новим попису ма 1.749.356 жительох, 182.453 менєй як пред 11 роками. Теди Войводина мала 1.931.809 жительох. У Новим Садзе жию 367.000 жителє, 19.000 вецей як на прешлим попису.

Медзи двома пописами у Войводини збирно нєстали вароши вельки як Зомбор, Кикинда, Шид и Вербас. А настала новосадизация Покраїни, бо тот варош ма 25.000 вецей жительох як цо було на попису 2011. року.

Року 2021. у Войводини 6.184 жителє вецей як цо ше народзели, односно народзели ше 1,4 менєй дзеци як 2020. року, а кед ше тот тренд предлужи Войводина страци 20 одсто жительох. Препаданє домашнїх вельких подприємствох, подла екомска политика остатнїх 30 рокох нєбриґа о наталитету, и фамелийней политики приведла до вельких економских миґрацийох.

Банат децениями припада найнєрозвитшим часцом Сербиї у вецей обласцох. Ма подлу инфраструктуру, мало погони ше отвера, ма нєрозвиту привреду, велька нєзанятосц причина же Банат ма вше менєй жительох. Од 1981. по 2011. рок у 19 општинох кельо их єст у Банату число жительох ше зменшало за скоро 130.000 жительох. Найгорши числа у општинох Сечань, Житиште и Нова Црня дзе за 30 роки єст 21.000 жительох менєй. У Новей Црнї и Сечню жительох єст менєй 6.000, а у општини Житиште єст аж 9.000 менєй жительох. У тих штредкой за трецину єст менєй людзох.