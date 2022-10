Преглашена лїстина „За Руснацох – Желько Ковач”

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия вчера, 21. октобра, преглашела штварту лїстину за виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини, хтори буду отримани 13. новембра.

На виберанковей лїстини „За Руснацох – Желько Ковач”, хтору спред „За Руснацох” поднєсол Желько Ковач, єст дзешец кандидатох: Желько Ковач з Руского Керестура, Наташа Еделински Миколка з Беркасова, Яким Винаї з Руского Керестура, Ана-Мария Рац з Нового Саду, Иван Канюх з Нового Саду, Каролина Джуджар з Руского Керестура, Йовґен Мудри з Нового Саду, Александар Планкош з Руского Керестура, Дорика Емейди з Руского Керестура и Деян Павлович з Руского Керестура.

