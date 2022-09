Тирваю пририхтованя за виберанки за национални совити

СЕРБИЯ – Пририхтованя за виберанки за нови зволаня националних совитох националних меншинох, котри буду отримани 13. новембра, тирваю, а же би гражданом були доступни шицки релевантни податки, до процесу ше уключели ОЕБС, ЦеСИД и Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

Так, наютре, 29. септембра у Велькей сали Скупштини Городу Нового Саду на 12,30 годзин, почнє инфо сесия и дискусия под назву „Вочи виберанком за национални совити националних меншинох”. Така иста дискусия будзе отримана на пияток у Суботици.

Попри тих активносцох, тоти институциї обявели и кратки информатор о виберанкох, а мож пречитац и прецо ше важне уписац до Окремного виберацкого списку.

Шицки информациї и активносци вязаних за наиходзаци виберанки за национални совити националних меншинох мож провадзиц на ЦеСИД-овим сайту, и на їх Фейбук боку Национални совит по твоєй мири.

(Опатрене 34 раз, нєшка 34)