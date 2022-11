Право гласа вихасновали лєм 350 Руснаци

НОВИ САД – Спрам прелиминарних резултатох на виберанки 13. новембра, за вибор нового зволаня нашого Националного совиту у Новим Саду свойо право гласа вихасновали 350 Руснаци, од вкупно 1.125 особи кельо уписани до Окремного виберацкого списку.

Руска национална заєднїца мала пейц преглашени виберанково лїстини, а у Новим Садзе ше гласало на 22 гласацких местох, а резултати таки: лїстина число 1 „Руснаци вєдно” достала 42 гласи, лїстина 2 „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА достала 110 гласи, лїстина число 3 „Русинска будућност”– 26 гласи, лїстина число 4 „За Руснацох – ЖЕЛЬКО КОВАЧ” – 89 гласи, а лїстина число 5 „Руска матка за Руснацох“ – 82 гласи. Єден лїсток бул нєважаци.

