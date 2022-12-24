Крачунска сказка

Того року Крачун пришол цошка барз швидко. Гей, вше знаме хторого датума будзе, чи нє так? Медзитим, по остатню хвильку зме збегани. Окрем того же маме ускладзиц роботни и школски обовязки, треба добре орґанизовац и шицко коло самого одходу до Керестура. А хто то пороби кед нє мац?!

Знала сом же ме по крачунску вечеру чека вельо того. Алє сом ше радовала же швето препровадзим зоз свою фамелию, родичами, шестрами… Нашо дзеци вше радосни кед ше видза, а боме и ми старши любиме зашеднуц до позних годзинох. О тим сом роздумовала док сом ше рихтала пойсц два днї пред Вилїю до мацери и оца. Помогнуц би им.

Мац уж була застарана же нє сцигнє шицко поробиц. Гвари же облаки лєдво очухала, та з оцом якош повишали фиронґи. Волїм нє задумовац як то мало випатрац! Но, я ше такой влапела до роботи. Вжала сом мацерово кухарки и теки з рецептами, та зме помали почали здумовац цо напечеме. Я тото и найволїм робиц, бо кед почнєме пораїц, та мац по Вельку ноц глєда цо сом єй дзе одложела.

Но, знала сом же без добошки и мешачкох з лїсковцу нє шме прейсц анї єден Крачун. Мац ми такой гварела же най печем дацо инше, же вона загнєце цесто за добошку, бо питка муши одстац (у ствари – роками нє да тото нїкому другому робиц). Добре, думам себе, и так мержим розганяц цесто. Попрепатрала сом рецепти у теки и вибрала тоти наймаснєйши боки. То преверено добри колачи!

Дзень пред Вилїю нє було цо чекац. Такой рано ше замишело цесто за капущанїки. Док кисло, пошекали зме квашену капусту и направели скоро 30 лабдочки з цеста. Єст нас громаду…

Даґдзе коло поладня зме шицки були цихо и жували капущанїки. Потим зме пили квашней води.

Собота, дзень кед кажда ґаздиня наисце вистанє. Такой з рана треба пойсц на пияц покупиц цо хиби и до пакецикох, и за колачи, и за нє дай боже ситуациї. Так и я, вєдно з мацеру. Оцец ище рубал древа же би шицка огрива була порихтана през три днї швета. Накадзи зме пришли дому, лапали зме ше до роботи. Єдна прави колачи, друга доправя пакецики, вец кладземе до облака швичочки и икебани до конку. Най ше шпиваче маю на цо припатрац. Оцец кричи на нас же уж уварел поладньову кафу, а ми му кричиме, раз єдна, раз друга же – дораз!

Пополадню печеме бобальки. Паметам, ище док зме були мали, та нас мац вше наганяла же бизме бобальки резали на єднаки часци. А ми, лєм же бизме цо скорей закончели, резали бобальки як груби пальци. Знаже же од нас похибела… Но, тераз уж и сама на тото меркуєм. Кед их упечеме и покоштуєме, нормално, по старим обичаю, нє забуваме ше поумивац з бобалькову воду.

Ґу вечару уж зме вистати… Лєм патриме цо ище треба зробиц и чи нам ше уда лєгнуц скорей полноци. Наисце нє знам як би було кед бизме були нєорґанизовани. Напевно бизме анї нє спали…

Рано швидко пришло. И то Вилїйове. Мойо хлопи уж рушели до баби и дїда на Крачун. Док нє сцигню, шицко будзе порихтане.

Перши шпиваче приходза уж после поладня. Дзеци зоз сушедства, мали и вельки, родзиново, шорую ше цале пополаднє на капурки. Пришол и, як би мац гварела, Вертеп. И мойо хлапци пошли по шпиваню. Барз ше тому радую. Ем обиду родзину, ем себе зашпиваю пакецики. А я их з оцом и мацеру чекам на Вилїйову вечеру. Риба уж скоро упечена.

Накадзи видзвонєли пацери пошедали зме за стол. Оцец поблагословел осух. Риба барз смачна, розуми ше. През рок є анї раз нє така добра як на Вилїю. Док шицки фучиме як зме ше пооєдали, мац на стол виноши бобальки. То сиґурна драга до препасци…

Дзеци як дзеци. Им нїч нє завадза. Вони ше лапели до пакецикох. Вибераю зоз нїх, пребераю, складаю, коштую… Но, ша, тото чекаю цали рок. Най робя цо сцу. Идзем з моїм до шестри. Придзе и друга шестра з фамелию, док єй шпиваче походза. Будземе чекац младих хлапцох цо маю присц до нїх по шпиваню. То так кед маш дзивку у обисцу.

Шовґор уж порихтал карти, а шицки шесцеро зме перше покладли окуляри. Яй, яй, яй… Як цо и сами знаце, победзи вше тот цо пише, а то вше мой супруг. Дакус патрим на ньго боком алє, реку, ша госци зме. А и швето. Дома будземе…

Шпиваче пришли уж скоро на полноци. Уж зме живкали. Добри були. А и крашнє шпивали. По теди ше уж ошлєбодзели, и опущели, та лапали терци хтори анї нє знали же можу лапиц. Думам себе, добре же сом вецей нє така млада. Я би своїх шпивачох нє могла дочекац. Такой потим зме пошли спац.

На Перши дзень Крачуна, зна ше, у мацери и оца вше заєднїцки полудзенок. Е, то права сказка! Звичайно на столє розпрестарте печене праше и рижни шалати. Галайк, дурканє з танєрами, ложками, погарами… Уж хиби танєр за косци, хтошка розлял сок, дакому стої жалудок ище од потьки. Даєдни ше боря за печени хвост, даєдни беру шицко шором, а моїм родичом шерца таки полни же им шицко єдно чи дацо и поєдза.

Гевто цо потим шлїдзи то нєформалне друженє. Хлопи иду куриц, а жени одкладаю судзину и помиваю.

Пред вечаром уж час за розход. Пооблапяме ше, обочкаме и кажде до свойого дому. Задовольни. И, док през драгу слухаме цо дзеци зашпивали, цо себе купя, спатраме ше з моїм и як кед бизме у истей хвильки на єдно думали꞉ шицки зме ту, Слава Богу!