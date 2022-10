БАЧИНЦИ – У Подручней школи ОШ „Бранко Радичевич” у Бачинцох вчера отримане Школске стретнуце зоз школярами у бачинскей школи хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури при наставнїци Наташи Еделински Миколка.

Стретнуце була нагода же би була придата диплома школярови шестей класи Андрейови Рацови хтору достал на Медзиокружним змаганю з руского язика и язичней култури, хторе початком априла отримане у Дюрдьове.

Тиж Рацови уручене и припознанє зоз меном „Славка Сабадош” за посцигнути успихи у настави руского язика з елеменатми националней култури од першей по пияту класу.

Ирина Папуґа, секретарка Дружтва за руски язик, литературу и културу, хторе орґанизатор стретнуца, школяром пожадала успих у настави, а наставнїци Наташи Еделински Миколка и Библиотеки школи у Бачинцох подаровала новши виданя спомнутого Дружтва.

Стретнуце отримане у рамикох означованя 50 рочнїци Словнїка Миколи М. Кочиша и Дньох Миколи М. Кочиша, хторому перше роботне место як учительови було праве у бачинскей школи 1946/47 школского року.

З тей нагоди школяр Андрей Рац пречитал свою писньочку „Цо то домx, а Анамария Рац, школярка трецей класи указала свой рисунок хтори обявени у Зборнїку дзецинских и школярских роботох зоз литературно подобового конкурсу Миколи М. Кочиша зоз 2018 року, а хторе Дружтво видало 2019. року.

Констатоване же би требало активовац литературну секцию „Микола М. Кочиш” у Бачинцох, а за руководителя секциї предложени Андрей Рац, а тиж и активовац секциї „Михал Ковач” у Бикичу и „Анґела Прокоп” у Шидзе, а по можлївосци оформиц и Подобову секцию зоз меном Надї Волчко, познатей подобовей уметнїци таписеристкинї по походзеню зоз Беркасова.

(Опатрене 39 раз, нєшка 39)