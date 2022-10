Отримани Хорски фестивал „Карпати” у Вербаше

ВЕРБАС – Културно-просвитне дружтво „Карпати” зоз Вербасу внєдзелю, 2. октобра, орґанизовало традицийну манифестацию, Фестивал хорского шпиваня, того року єденасту по шоре.

Програма Хорского фестивалу „Карпати”, манифестациї хтора од окремней значносци за руску националну заєднїцу, отримана у просторийох Дружтва пред красним числом присутней публики. Нащивительох и почитовательох хорского шпиваня перше привитал предсидатель Културно-просвитного дружтва „Карпати” Микола Папуґа, а потим и державни секретар Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

На початку програми зоз своїм шпивом вецей шпиванкох публику привитали домашнї, вербаски Хор КПД „Карпати”. Дириґент хору Милена Алексич, а през вецей нумери котри одшпивали их провадзел оркестер на чолє зоз Миколом Папуґом. Потим наступели Хор „Гармония” з Нового Саду, котри з тей нагоди виведли вецей композициї под дириґентску палїчку проф. Сузани Ґрос-Маркович, з провадзеньом Ивана Лїкара.

По перши раз на Фестивалу хорского шпиваня наступела Младежска мишана шпивацка ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура, чий уметнїцки руководитель Агнета Тимко Мудри. Потом шлїдзел наступ Хора Културного центру Вербас „Бачки шпиваче” („Бачки певачи”), а їх наступ збогацел и младежски хор зоз єдну шпиванку, под руководительством дириґента мастера теоретичара уметносци Єлени Алексич.

Тогорочну програму зоз своїм наступом збогацела и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, а потим ше зоз вецей композициями представела и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. Руководитель ґрупи Снежана Лазич, а провадзел их оркестер Дружтва под руководительством Драґана Макивича. Тогорочни Хорски фестивал „Карпати” зоз шпивом заварла Eтно ґрупа „Церень” („Трн”) зоз Вербасу, а през цалу програму почитователє тей уметносци могли уживац у народних, духовних, жридлових и шветовних шпиванкох.

Програму Фестивалу хорского шпиваня водзела Дияна Мученски, а шицких учашнїкох присутна публика випровадзела зоз моцним аплаузом.

Манифестацию потримали Национални совит рускей националней меншини, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

