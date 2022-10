Почина Дзецински тидзень и у вербаскей општини

ВЕРБАС – Найвекшу националну манифестацию за защиту и промоцию дзецинских правох – Дзецински тидзень, у цеку того тижня буду означовац оводи, школи, установи, здруженя гражданох и нєвладово орґанизациї, з потримовку локалней самоуправи. Того року активносци ше орґанизує и запровадзує под мотом „Цо дзецку треба же би росло по нєбо!?”, у периоду од 3. по 9. октобер.

По сообщеню Орґанизацийного одбору Дзецинского тижня у општини Вербас, його члени утвердзели програму манифестациї уважно вибераюци активносци котри задоволя шицки возрости и интересованя. Попри часци котру орґанизую шицки вєдно, оводи, школи и установи обдумали свойо окремни програми, так же шицки днї у Дзецинским тижню буду виполнєти з рижнима змистами.

На Площи Николи Пашича у Вербаше буду бавени театрални представи, тиж орґанизовани литературни и подобово конкурси, нащиви Городскому музею, спортски змаганя и гуманитарни дзень, а плановани и традицийни приєм при предсидательови општини Вербас.

По словох предсидательки Орґанизацийного одбору Дзецинского тижня 2022 у општини Вербас Тияни Алексич, жаданє им же би през спомнути и други активносци промововали бависко, творительство, културу и креативносц, квалитетни шлєбодни час, виражованє способносцох, знаня и схопносцох каждого дзецка, без огляду на возрост и з почитованьом розличних можлївосцох.

Циль означованя Дзецинского тижня то обрацанє уваги явносци на дзеци и младих, на дзецко як ношителя правох, на потреби дзецох у фамелиї, у дружтву и локалней заєднїци, на їх право же би росли у цо лєпших условийох. Же би дзеци жили у стимулуюцим и сиґурним окруженю у котрим можу витвориц максимум своїх потенциялох, у атмосфери полней почитованя дзецинских правох, нєобходне же би шицки дружтвени актери робели вєдно на потримовки фамелиї и родительству, уключуюци алтернативни форми, зоз чим ше обезпечує достоїнствени живот и стимулация фамелиї и дзецом котри у нєй рошню, пренєсол општински сайт.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)