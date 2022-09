Промоция глашнїка Рускей матки „Руснак”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция 34. числа глашнїка Рускей матки „Руснак” отримана вчера вечар у просторийох Месней заєднїци и отворене за явносц. Такой виплановане и 35. число же би вишло пред сам Попис жительства и вибранки за национални совити, медзи хторима и за нашу заєднїцу.

Промоцию водзел предсидатель РМ др Михайло Фейса, а о найновшим числу „Руснака” бешедовали його редактор Дюра Папуґа, як и авторе текстох др Фейса и Михайло Катона.

Як визначел Папуґа, у тим чишлє глашнїка презентовани звити о подїйох и активносцох Матки у тим року, о будуцих подїйох, як и реаґованя на одредзени подїї у рускей заєднїци насампредз тих о котрих ше, як гварене, у рускей явносци и медийох нє дзечнє бешедує. Подробнєйше о своїх текстох бешедовали и двоме спомнути авторе, а у велькей мири з критикованьом роботи НВУ „Руске слово” и Националного совиту.

Такой потим виплановани и теми у шлїдуюцим чишлє „Руснака”, найвецей теми предложел др Фейса, а буду пошвецени з велькей часци активносцом котри буду апеловац на Руснацох и їх вияшньованє на Попису, як и участвованє на виберанкох за Национални совит.

(Опатрене 38 раз, нєшка 38)