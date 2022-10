Закончени Дзецински тидзень и у Вербаше

ВЕРБАС – Дзецински тидзень, котри означени и того октобру у Вербаше облапел числени програми и активносци котри були пририхтани за наймладших. Тота манифестация котра до першого плану поставя право дзецка же би було дзецко и други дзецински права, почала зоз традицийним приємом при предсидательови општини Предраґови Роєвичови. До нащиви локалней самоуправи пришли предшколски дзеци, школяре основних и стреднїх школох, школяре Основней музичней школи, як и под`защитни Здруженя за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом „Хижка”. Шицки дзеци мали нагоду на кратко ше найсц у улоги заменїка предсидателя и предсидателя Скупштини општини и пренєсц свойо порученя зоз скупштинскей катедри.

Цали тидзень виполнєти зоз рижнороднима активносцами, та дзеци участвовали на подобових и литературних конкурсох, бавискох и квизох, акцийох ушорйованя животного простору, спортских змаганьох, нащивели и музей, вербаску Подобову ґалерию, а були и на пияцу. Окрем того, на Площи Николи Пашича єден дзень наймладши участвовали и на гуманитарним предайним базару. Числени образовни установи з Вербасу ше одволали и на тот способ зберали помоц за загрожених поєдинцох лєбо ґрупи, так же предавали рижни прикраски, лакотки котри дзеци сами направели.

Остатнї дзень Дзецинского тижня под мотом „Цо дзецку треба же би росло по нєбо?!” облапял найвецей активносци орґанизовани з нагоди тей манифестациї. У Центру за физкултуру „Драґо Йовович” отримани спортски дзень и школяре зоз вецей основних школох ше змагали у даскелїх спортских дисциплинох. Змаганє почало зоз интонованьом державней гимни Републики Сербиї и представяньом школских тимох. Понеже спорт и рекреация важна часц одрастаня каждого дзецка, млади спортисти, по законченю змаганьох, радосни и нашмеяни пущели числени балони котри полєцели до нєба з порученьом же спорт важни и прето же змоцнює дружтвени одношеня.

