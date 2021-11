Акция збераня електронского одпаду була успишна

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” прешлого тижня под час єшеньского розпусту була орґанизована дводньова акция збераня електорнского одпаду за дальше рециклованє.

Цалосна акция закончена наисце успишно, вкупно назберани 1.600 килоґрами електронского одпаду котри придати подприємству котри ше занїма з рециклованьом.

Скромни средства зоз тей акциї буду унапрямени за часточне опреманє школского информатичного кабинету а, як дознаваме, иста така акция будзе повторена.

