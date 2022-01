Апел з Ковид центру Нови Сад

НОВИ САД – Вчера Дом здравя Нови Сад видал спозореня явносци у хторим ше препоручує як би ше пациєнти требали справовац кед почувствую симптоми новей вариянти коронавирусу.

У спозореню ше гутори же симптоми новей вариянти коронавирусу шлїдуюци: боль у глави, натха и боль у гарлу, вистатосц, боль у целу и мускулох, кратке диханє або проблеми зоз диханьом, млосц, поврацанє, диярея.

З оглядом на тото же ше у Ковид центру на Новим Населєню правя вельки гужви, апелує ше на гражданох же би ше притримовали шлїдуюцого протоколу:

До Ковид центру приходза лєм тоти пациєнти котри маю симптоми. Гражданє котри сумняю на заразу або були у контакту зоз заражену особу, а нє маю симптоми, нє треба же би приходзели.

Барз вчасни приход на препарунок, як и жаданє же би ше тестирало, ше нє препоручую, насампредз кед ше вежнє до огляду же ше особа може обрац у чекальнї покля чека на препатрунок.

Найлєпше би було кед би пациєнти на перши препатрунок приходзели три днї по зявеню перших симптомох, бо аж теди резултати теста буду валидни.

Кед ше вчас придзе на препатрунок, накадзи ше зявя симптоми, мож достац фалшиво-неґативни резултат, а здравствени стан ше о два днї може погоршац и пациєнт знова муши пойсц на препатрунок.

Вакцинация и далєй найлєпши способ и єдине ришенє же бизме ше защицели од коронавирусу, без огляду на тото яка вариянта у питаню, гвари ше у апелу зоз Ковид центру Нови Сад.

