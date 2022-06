Барз нащивене мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди родзеного дня, того року 16. по шоре, Мото клуб „Пеґасус” зоз Коцура за викенд, 3. и 4. юния, орґанизовал уж традицийне мото стретнуце у дворе просторийох клуба, при стадиону ФК „Искра”. Попри тим, перши викенд у юнию реґистровани як мото стретнуце у Коцуре у Мото-униї и Войводини.

Моторкаше зоз жеми и иножемства пияток у ранших годзинох уж почали сциговац до валалу, а домашнї их, як и звичайно, дочекали зоз добру рок музику и традицийним полудзенком. Госцох було зоз Словениї, Македониї, Горватскей, Мадярскей, Босней и Герцеґовини, алє и з Валєва, Ужица, Нишу и числених других местох зоз цалей Сербиї.

Першого вечара за шицких нащивительох наступел и „Marezi Bend”, а друженє байкерох ше предлужело и всоботу. По словох предсидателя МК „Пеґасус” Дюли Байора, шицко прешло у найлєпшим шоре, а потримала их красна хвиля. Другого дня мото стретнуца отримани и дефиле моторкашох през цали Коцур по Вербас, зоз провадзеньом полициї през цалу драгу. После ошвиженя у вербаским Мото клубу „Парадисо”, як гварел Байор, у центру городу на Площи Николи Пашича подзелєни кациґи на дарунок, а зоз полицию, Червеним крижом и Наглу помоцу отримана вежба указованя першей помоци покалїченим моторкашом и бициґлистом, як и безпечна вожня моторкашох.

По врацаню назад до коцурского Мото клубу, моторкашох чекал готови полудзенок, традицийна „байкерска пасуля”, а потим и велька торта з котру почасцели шицких нащивительох, од наймладших по найстарших.

У вечарших годзинох отримани концерт ґрупох „Nešto između” и „Rock trajanja”, а числени любителє моторкох до позних годзинох уживали у друженю и добрей рок музики.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)